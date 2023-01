Esclusiva: la Reggina vuole chiudere tre colpi. I dettagli

La Reggina lavora per chiudere tre colpi. Ha l’accordo con il difensore Tuia, in arrivo il via libera del Lecce. Per il centrocampo la prima scelta resta Nicolas Viola in uscita dal Cagliari. Per l’attacco il profilo maggiormente gradito è La Mantia rispetto agli altri nomi fatti. Potrebbe arrivare un esterno (Bidaoui) solo se ci fosse una proposta irrinunciabile per Rivas. E vanno sempre seguite le evoluzioni per Bayeye del Torino.

Foto: logo Reggina