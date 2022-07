Esclusiva: la Reggina prepara il supercolpo Obi

Joel Obi è davvero ad un passo dalla Reggina. La trattativa ha avuto una svolta nelle ultimissime ore, il centrocampista classe 1991 è ormai sul punto di raggiungere gli accordi definitivi. Obi è reduce da un’esperienza a Salerno. Il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e non vi erano i margini per il rinnovo. La Reggina è molto attiva in queste ore di mercato, vi abbiamo parlato di altri colpi in dirittura, ma di sicuro Obi rappresenterà un salto di qualità per il centrocampo di Pippo Inzaghi.

Foto: instagram Joel Obi