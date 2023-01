Esclusiva: la Reggina pensa sempre a Viola last minute. Agostinelli, c’è il Cosenza

La Reggina pensa sempre di aggiungere un centrocampista centrale, a maggior ragione se in quel reparto dovesse esserci qualche uscita. L’obiettivo principale è Nicolas Viola per un ritorno in amaranto, potrebbe essere un’operazione last minute. Proposto al Cagliari uno scambio con Santander, situazione che non scalda il club di Giulini, quindi l’operazione Viola potrebbe essere autonoma. In esubero Vittorio Agostinelli, di proprietà della Fiorentina, in corso il pressing del Cosenza. In caso di uscita di Loiacono, nel mirino del Pordenone, potrebbe arrivare un altro centrale: resiste il nome di Tuia del Lecce, segnalato diversi giorni fa. Nessun aggiornamento su Rivas, ma è una situazione da seguire.

