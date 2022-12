Esclusiva: la Reggina lavora per il ritorno di Nicolas. Ma il sogno è Sirigu

La Reggina potrebbe prendere un altro portiere, liberando Ravaglia in prestito dal Bologna. La novità è che un posto importante nella lista è del brasiliano Nicolas che lasciò la Reggina a parametro zero per andare al Pisa. Ora in Toscana è chiuso da Livieri che ha ribadito di essere il titolare intoccabile, uno degli artefici del gran momento della squadra di D’Angelo. Nicolas è in scadenza, la Reggina potrebbe proporre un biennale. A meno che non ci siano margini per un profilo ancora più importante: il sogno è Salvatore Sirigu che il Napoli non intende cedere, ma dipenderà dalle offerte. Un nome oggi complicato per la Reggina è quello di Radu, mentre Berisha – che piace – ha un ingaggio alto.

Foto: sito Reggina