Asencio? No, è andato all’Alcorcon. La Reggina domani prende Tumminello e si è avvicinata sempre più a Samuel Di Carmine. Riscontri positivi, la prima scelta che vi abbiamo svelato qualche settimana fa. Pronto un contratto triennale, il Verona pronto a liberarlo, in arrivo un grande colpo per le ambizioni del club amaranto.