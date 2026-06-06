Esclusiva: la Reggina a Rizzetta, è fatta. Allenatore e ds, i primi nomi

06/06/2026 | 22:44:44

La Reggina passa al gruppo Rizzetta, una trattativa che abbiamo raccontato in esclusiva passo dopo passo. Tra domani e dopodomani arriverà la firma, ma ormai non ci sono più dubbi. Ci sono già le prime idee per direttore sportivo e allenatore: nel primo caso Montervino sta avanzando, insegue Musa. Per quanto riguarda l’allenatore piace il profilo di Leandro Greco, ma in lista ci sono Ginestra, Bruno e c’è chi pensa a un ritorno di Mimmo Toscano. Presto verrà fatta la selezione.

Foto: sito Reggina