Esclusiva: Reggina, trattativa serrata con il gruppo di Matt Rizzetta

27/05/2026 | 12:40:46

Una trattativa no stop quella che tra il gruppo italo-americano rappresentato da Matt Rizzetta e la Reggina. Dall’esclusiva dello scorso 4 maggio ci sono stati contatti continui. E nelle ultime ore è stata aumentata la proposta a Ballarino, azionista di maggioranza del club amaranto, con possibilità in crescita di definire l’operazione. Le prossime ore saranno molto calde. Nel frattempo la Reggina sta provvedendo a liberare calciatori e staff tecnico dopo aver inizialmente programmato gli allenamenti fino a giugno.

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