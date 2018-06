Esclusiva: la Lazio tratta Wesley e propone Minala al Bruges

Wesley Moraes Ferreira da Silva, meglio noto come Wesley, è un obiettivo concreto per il reparto avanzato della Lazio, una pista sempre più calda per il ruolo di vice Immobile. L’attaccante classe ’96, sotto contratto con il Bruges, è un profilo che intriga la società biancoceleste, al punto che nelle scorse ore ci sono stati dei contatti tra le parti. Nell’operazione con il club belga può rientrare Minala, centrocampista classe ’96 di proprietà della Lazio, che piace anche all’AZ Alkmaar e in Italia ci sono possibilità di un sondaggio da parte del Cagliari.