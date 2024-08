Esclusiva: la Juventus aspetta ancora Kalulu. E Djaló vuole la Roma. Le cifre

La Juventus aspetta ancora Pierre Kalulu. Non sono confermate le voci di stamattina di un rifiuto definitivo del difensore rossonero: è vero che Kalulu vorrebbe garanzie dalla Juve di utilizzo in pianta stabile e che non sarebbe troppo convinto della formula che prevede un diritto e non un obbligo, ma la situazione è ancora in piedi. Anche perché Kalulu non avrebbe nel Milan tutte queste certezze di essere titolare. Prima delle 19 c’è stato un altro contatto, la situazione resta ancora in piedi, la Juventus è alla finestra concentrata sul primo impegno in campionato. La novità è che sta avanzando la trattativa per Tiago Djaló alla Roma, con totale apertura del difensore brasiliano. I club sono in contatto, l’operazione sarebbe in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni più due di bonus e percentuale tra il 10 e il 15 per cento. La Juventus ha aperto, la trattativa può andare avanti nelle prossime ore, per la Roma sarebbe un’opportunità da cogliere per sostituire Kumbulla trasferitosi all’Espanyol.

Foto: Instagram Kalulu