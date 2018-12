Esclusiva: la Fiorentina va oltre Pjaca, assalto a Sansone. E Muriel…

Il rendimento di Marko Pjaca, arrivato in prestito dalla Juve dopo una lunga trattativa, è stato fin qui inferiore alle attese. La Fiorentina confida ancora di avere un ritorno importante e di archiviare i primi mesi stagionali non troppo proficui. Ma arriverà comunque un altro attaccante, ci sono stati già contatti con il Villarreal per Nicola Sansone (classe ’91, scadenza 2021), appena sette presenze e un gol fin qui. Ma intanto la Fiorentina ha fatto un sondaggio anche per Luis Muriel, 28 anni, scadenza 2022 con il Siviglia. L’ex Samp è stato impiegato un po’ di più rispetto a Sansone (18 presenze e 4 gol), ma non con la continuità necessaria e quindi potrebbe trattarsi di un’occasione. La Viola tra Sansone e Muriel, aspettando un segnale da parte di Pjaca…