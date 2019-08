Esclusiva: la Fiorentina rilancia fino a 22 milioni per Raphinha

Non solo Pedro. Nelle ultime ore la Fiorentina ha rilanciato fino a 22 milioni per Raphinha, l’esterno offensivo dello Sporting. Una situazione che nelle ultime ore di mercato può prendere consistenza, a maggior ragione se i portoghesi dovessero trattenere Bruno Fernandes, cercato nei giorni scorsi dal Real. Situazione da seguire con estrema attenzione: Pedro si avvicina, l’offerta per Raphinha sale a 22 milioni.

Foto: Record