Esclusiva: la Cremonese aspetta Alvini. Castori cercato da Perugia e (ieri sera) Ascoli

Il Perugia uscirà prima o poi da questa grottesca vicenda Alvini. Riepiloghiamo: la Cremonese lo aspetta e non è andata su altri allenatori, l’attuale tecnico del Perugia aveva avuto una promessa (durante la firma rinnovo fino al 2024) che sarebbe stato liberato senza straordinarie pretese se fosse arrivata una proposta dalla Serie A. La proposta è arrivata, adesso la Cremonese confida di arrivare velocemente alla definizione. Il Perugia sta infatti cercando un altro allenatore: qualche giorno fa il direttore sportivo Giannitti ha contattato Castori, all’interno di una lista che comprende (più defilato) Longo. Ieri sera Castori è stato cercato dall’Ascoli che deve sostituire Sottil: chi arriva prima prende l’ex Salernitana. Nella speranza che finisca al più presto la vicenda Alvini, prigioniero senza un perché all’interno dell’ennesima gestione opinabile del presidente Santopadre, avanti con l’ennesimo allenatore. Evidentemente non sono bastate le improvvisazioni che avevano portato il Perugia alla retrocessione in Serie C…

Foto: Facebook Alvini