Esclusiva: Kvaratskhelia, la proposta del Napoli e le prospettive (con clausola)

Il viaggio del Napoli in Germania per Kvicha Kvaratskhelia, annunciato nei giorni scorsi, ha visto la presenza dello stato maggiore del club. Nel corso del vertice con l’agente Mamuka Jugeli è stato fatto un punto dopo le ultime situazioni, le recenti parole dello stesso procuratore avevano creato allarmismo perché Jugeli aveva esternato il desiderio di andar via. Ora dobbiamo raccontarvi le cose come stanno, senza mettere veline, per il bene di tutti. Noi sappiamo che il Napoli ha proposto un rinnovo con base 4 milioni più ricchi bonus alcuni facilmente raggiungibili. L’agente chiede di più, forte della proposta da 9 milioni e passa a stagione del Paris Saint-Germain che metterebbe sul tavolo la tripla cifra (100 milioni e dintorni) per il Napoli. Si può chiudere con un ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus, la novità potrebbe essere quella di inserire una clausola a partire dalla prossima estate per almeno due anni. La cifra della clausola sarebbe nettamente inferiore a quella di Osimhen e anche ai famosi 100 milioni o dintorni del PSG. Una cifra congrua (per esempio 80 milioni) porterebbe l’entourage del georgiano ad accettare un ingaggio più basso rispetto alle sue richieste. Kvaratskhelia aveva commentato nella serata di ieri le parole di Conte, che ha fatto il massimo durante la sua brillante conferenza di presentazione, riservandosi la decisone alla fine dell’Europeo. Bisognerà insistere, Kvara è indispensabile, ma immaginare che la missione in Germania sarebbe stata determinante proprio no com’è normale che sia. La verità è una: De Laurentiis allargherà ulteriormente i cordoni della borsa, dopo aver trascurato una situazione che andava affrontata nel migliore dei modi tra ottobre e dicembre scorsi. Adesso lavorerà per arrivare alla totale quadratura, per il bene di tutti e soprattutto di Antonio Conte.

Foto: Twitter Napoli