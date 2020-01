Esclusiva: Kupisz al Trapani, c’è la firma. Domani sarà in Sicilia

Tomasz Kupisz lascia il Bari e vola al Trapani. Lo scorso 30 dicembre vi avevamo anticipato l’irruzione del club siciliano per il classe 1990, negli ultimi giorni – dopo una fase di stallo – sono stati raggiunti tutti gli accordi e molto presto Castori avrà a disposizione un nuovo esterno destro che conosce bene. Proprio pochi minuti fa, infatti, Kupisz ha firmato il contratto che lo legherà al Trapani: domani sarà in Sicilia per iniziare la sua nuova avventura.