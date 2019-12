Esclusiva: Kulusevski-Inter per giugno da 35 milioni più 5-7 di bonus. Weigl no. Su Vidal e De Paul…

L’Inter crede di aver mosso i passi decisivi per Dejan Kulusevski, l’esterno offensivo con un futuro (nerazzurro) da mezzala di proprietà dell’Atalanta e in prestito a Parma. Ci sono già stati un paio di incontri, molto proficui: l’Inter ritiene di avere il pallino in none, frutto di eccellenti rapporti con Percassi, e che l’ha portata ad avere una situazione di privilegio rispetto a Juve e Manchester United che sono molto interessate a Kulusevski. L’Inter ha accettato la base da 35 milioni, aggiungerà bonus, forse più di 5, facciamo 7, servirà un altro incontro per le intese definitive. L’Inter ha fretta di definire per luglio, avendo le carte in mano, poi farà un tentativo (oggi di difficile realizzazione) per anticipare a gennaio. Anche perché lo stesso Kulusevski vorrebbe chiudere la stagione a Parma per poi concentrarsi in una sperimentazione tattica molto attesa (da esterno a mezzala, appunto). L’Inter vuole prendere un centrocampista, partendo dal presupposto che presto Sensi e Barella saranno contemporaneamente a regime. La situazione Vidal va seguita, pur nello stand-by dei giorni scorsi: c’è la volontà di Arturo, c’è il gradimento di Conte e la stima di Marotta e Ausilio. Mancano due cose, fondamentali, soprattutto la prima: che il Barcellona apra contestualmente alla cessione (Valverde non vorrebbe) e che sulla formula ci sia unità d’intenti (l’Inter potrebbe rivedere il concetto di prestito con diritto, allargandosi un po’). Quindi, bisogna aspettare. In questo contesto resta in lista Rodrigo De Paul che, pur mantenendo grande professionalità in casa Udinese, vorrebbe fare il salto e ritiene l’Inter la soluzione dei sogni. L’Inter lo valuta 25 milioni più bonus più eventuale contropartita tecnica, l’Udinese chiede di più e bisogna trovare intesa sulla formula. Ma è una pista ancora aperta.

Foto: Parma Twitter