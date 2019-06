Esclusiva: Krunic sceglie tra il Torino e l’estero. Sul Genoa…

Rade Krunic lascerà l’Empoli non è certo un centrocampista da serie B. Si è parlato molto del Genoa, che lo aveva cercato già la scorsa estate, in realtà Krunic non è convinto di andare in Liguria. Sta valutando due proposte, una del Torino e un paio provenienti dall’estero. Il Toro è pronto a fare un investimento giusto per regalare a Mazzarri un centrocampista già seguito nelle scorse sessioni di mercato.

Foto: Sito Empoli