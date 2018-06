Esclusiva: Koulibaly muro altissimo per tutti. Il Chelsea può pagare la clausola di Manolas!

Il Chelsea di Sarri, aspettando che si risolva tutta la situazione con relativi annunci, vuole prendere un paio di difensori centrali. Vi abbiamo raccontato di Rugani e dell’incontro con la Juve, ma vi confermiamo che l’idea è quella di prenderne due. Koulibaly è un muro altissimo, incedibile per il Napoli e rientrerà probabilmente nell’accordo di non belligeranza. Se ci fosse qualche eccezione, concordata tra i club, non sarebbe Koulibaly. Ma vi confermiamo la pista Manolas raccontata ieri: il difensore ha una clausola da 38 milioni e il Chelsea può decidere di pagarla. Manolas, che ha compiuto 27 anni proprio oggi, era stato seguito in passato dai Blues. E piace moltissimo a Sarri. Ci sono stati già contatti con il suo entourage, il Chelsea è fortemente interessato.

Foto: Twitter ufficiale Roma