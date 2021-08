Esclusiva: Kostic, la Lazio ha alzato ancora. L’Eintracht nicchia, attesa una risposta

Laha alzato ulteriormente la proposta per, esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte. E ha sfondato il muro dei 15 milioni, pronta con i bonus a toccare quota 20. L’Eintracht darà una riposta definitiva nelle prossime ore, sarà una notte di lavoro, in piena deadline. Gli scrupoli dell’Eintracht sono due: gli atteggiamenti di Kostic non proprio in linea con certi principi (anche se c’è stato un chiarimento e il ragazzo ha chiesto scusa) e il timore di indebolire la squadra in una stagione abbastanza difficile. Ma a Kostic era stata fatta una promessa, che sarebbe partito in caso di offerta adeguata, anche perché non ha un contratto lunghissimo (scadenza 2023). La Lazio ritiene di aver fatto il massimo, se la risposta dovesse essere negativa andrebbe su

Foto: Instagram personale Kostic