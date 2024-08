Esclusiva: Kostic, base di accordo tra Juve e Fiorentina. Ora decide il serbo

Filip Kostic lascerà prevedibilmente la Juventus nei prossimi giorni. Ci sono tre strade, una l’esterno serbo l’ha già respinta, almeno fin qui, e ci riferiamo all’Al-Ain che gli aveva recapitato una proposta importante. Un’altra ipotetica strada porta in Premier, ipotetica perché per Il momento non c’è stata una proposta convincente. Ricordiamo che per accettare la Juve lo stesso Kostic aveva detto no al West Ham che lo stava aspettando per la firma. Ma la terza strada, che vi raccontiamo da settimane, non va sottovalutata: alla Fiorentina piace e ci sono margini per andare in fondo nei prossimi giorni. Andiamo oltre: tra i club c’è una base di intesa per 6-7 milioni (il costo del cartellino), ora dovrà essere il serbo a dare una risposta in un senso o nell’altro nel giro di pochi giorni.

Foto: Kostic Instagram