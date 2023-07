Il Frosinone si prepara a riaccogliere il centrocampista Ben Lhassine Kone, ivoriano classe 2000 che era rientrato a Torino per fine prestito. Ma i contatti tra i club sono rimasti vivi, Kone aveva altre proposte importanti ma ha ormai deciso di tornare – sempre in prestito – a Frosinone. Mancano pochi dettagli, possibile svolta già in questa settimana.

Foto: sito ufficiale Torino