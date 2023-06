Justin Kluivert è tornato a Roma dal prestito di Valencia. Ma probabilmente non resterà per molto tempo nella Capitale, la Roma vuole fare cassa per le altre operazioni in entrate dopo aver preso Aouar e N’Dicka a parametro zero. Nelle ultime ore sono arrivati due sondaggi da Premier League e Bundesliga, ci possono essere sviluppi importanti nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Kluivert