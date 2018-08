Esclusiva: Keita-Inter, incontro e accordo sull’ingaggio. Ora…

Keita Balde all’Inter, siamo in pieno conto alla rovescia. Se è vero che bisogna essere prudenti fino al nero su bianco, è anche vero che la trattativa ha avuto un impulso lunedì sera e sta procedendo spedita. L’Inter aveva deciso di puntare sottotraccia su Keita proprio nei giorni della rinuncia a Vidal, poi passato al Barcellona. La scelta chiara e precisa di rafforzare un ruolo diverso rispetto al centrocampo, con il totale avallo di Spalletti. C’è già stato un incontro con l’agente di Keita, l’accordo è impostato per una cifra di circa tre milioni a stagione, ultime valutazioni sui bonus. L’Inter aveva avuto apertura dal Monaco indipendentemente da uno scambio per un’operazione alla Politano (prestito oneroso più diritto di riscatto) sotto i 30 milioni. Ma questi sono dettagli che verranno perfezionati presto.

Foto: Keita Balde Twitter