Esclusiva: Kayode, non solo Aston Villa. Ci sono altri tre club di Premier

Il futuro di Kayode verrà deciso con calma nei prossimi giorni. La Fiorentina non vorrebbe privarsene perché è cresciuto nel settore giovanile, ma nello stesso tempo è consapevole che con Dodo titolare i margini sarebbero ristretti. Serve la proposta giusta, da 20 milioni più bonus in su. Vi avevamo parlato dell’Aston Villa, Monchi è un suo grande estimatore, ma l’offerta non era stata congrua. Possiamo aggiungere che negli ultimi giorni ci sono state manifestazioni di interesse da parte di Tottenham, Newcastle e Bournemouth. Ma, ripetiamo, serve una proposta che davvero convinca la Fiorentina.

Foto: Instagram Fiorentina