Esclusiva: Karagumruk in crisi, Farioli verso l’esonero

Una pesante sconfitta ieri contro il Konyaspor (1-4) che quasi sicuramente costerà il posto a Francesco Farioli. Il Karagumruk non è soddisfatto del rendimento della squadra e alla fine, come spesso accade, a pagare è l’allenatore. Una decisione presa dopo un vertice nella notte e che deve essere soltanto formalizzata. Farioli compirà 33 anni ad aprile, è un giovane allenatore con idee moderne e che era stato cercato non troppe settimane fa da club turchi. Ma il Karagumruk aveva deciso di non lasciarlo andare, adesso siamo vicini al ribaltone. Foto: profilo Instagram Farioli