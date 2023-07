Esclusiva: Kamada, l’esito dell’incontro. E la nuova strategia Lazio

Daichi Kamada e la Lazio: c’è stato l’incontro, al momento interlocutorio. Kamada ha memorizzato l’interesse, ma le richieste di ingaggio sono importanti (una cifra tra 4,5 e 5 milioni a stagione), soprattutto lui – prima di decidere – vuole capire cosa farà l’Atletico Madrid (una settimana fa aveva raggiunto un accordo, poi gli spagnoli non hanno potuto formalizzarlo). Anche Simone Inzaghi ha speso parole molto belle per Kamada, in generale significa che le sue qualità meritano rispetto. E poi lui è rimasto scottato dalla vicenda Milan, quindi è molto esigente. Resta in corsa Zakharyan (programmato a suo tempo in caso di uscita di Basic) che potrebbe essere un investimento a prescindere. Dipenderà (come spiegheremo) dalla decisione CONI sugli extracomunitari inglesi che potrebbero non essere più tali. E soprattutto la Lazio vuole aspettare la firma di Zielinski a Napoli. Ci sarebbero accordi, ma non ci sono ancora annunci. È una fase di attesa che la Lazio vuole perseguire fino a quando non arriverà il nero su bianco – annunciato da più fonti – per il polacco. Abbiamo detto di Sow, trattativa in stato avanzato, resta in lizza Hudson–Odoi, aspettando la decisione del CONI sulla delibera FIGC che ha dato il via libera sui calciatori inglesi non più extracomunitari. Ecco il collegamento con Zakharyan nel bel mezzo delle strategie. Vedremo se Hudson-Odoi aspetterà (ha il Fulham e un altro club alle costole…), anche Pedro in conferenza ha promosso un eventuale acquisto.

Foto: Instagram Kamada