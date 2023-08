Esclusiva: Kamada, la Lazio accetta le condizioni. Ora tocca al giapponese

La Lazio ha rotto gli indugi per Daichi Kamada. Poco fa vi abbiamo anticipato la riapertura a sorpresa dei contatti, adesso possiamo aggiungere che il club biancoceleste ha accettato la condizioni dell’entourage del centrocampista giapponese svincolatosi dall’Eintracht Francoforte. Adesso la palla passa a chi assiste Kamada, con novità attese a strettissimo giro di posta. L’ingaggio si avvicina ai 4 milioni più bonus, anche sulle commissione non ci sono problemi. Adesso la risposta di Kamada che ha detto no a diverse proposte e che è stato vicinissimo all’Atletico Madrid. Ora la Lazio ha detto sì, aspettiamo la risposta del diretto interessato nel giro di poche ore. La Lazio andrebbe poi su Samuele Ricci, con la volontà di aumentare la proposta e convincere il Torino. Il club di Lotito ha mollato la pista Sow che ora è sul punto di perfezionare gli accordi con il Siviglia.

Foto: twitter Eintracht Francoforte