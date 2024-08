Esclusiva: Juventus, due esterni offensivi una necessità. E su Sancho…

La Juventus è partita con il piede giusto in campionato, ma non smette di pensare al mercato. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, su Koopmeiners abbiamo detto tutto e dobbiamo aspettare. Nico Gonzalez ha scelto la Juve, ma bisogna formalizzare con la Fiorentina sventando qualsiasi tipo di rilancio firmato Atalanta. Oggi ci sono stati nuovi contatti per Francisco Conceicao, abbiamo detto e ripetiamo che serve un investimento, sperando che qualcuno non si inserisca prima. Per il momento Conceicao non ha fretta, la Juve confida in una formula che conceda di dilazionare il pagamento. Oggi la Juve si è informata sulla posizione di Sancho, al centro di tante voci ma per il momento ancora dentro il Manchester United. Uno spiraglio va lasciato, anche se in queste ore ci sono altre priorità.

Foto: Instagram Sancho