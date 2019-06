Girandola di panchina anche tra B e C. Vi abbiamo raccontato di Caserta indirizzato a Frosinone, oggi la risoluzione con la Juve Stabia. Il club campano ha individuato in Grassadonia il sostituito. In serie C oggi incontro tra Moriero e la Cavese. E la Reggina cercherà di fissare i dettagli per Mimmo Toscano, in pole da giorni e giorni.

Foto: sito ufficiale Foggia