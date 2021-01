Un nuovo portiere per la Juve Stabia. Accordo in dirittura d’arrivo per Alessandro Farroni, classe 1997, si stanno sistemando gli ultimi dettagli con la Reggina per il prestito. Farroni è scivolato in fondo alle gerarchie dopo l’arrivo di Nicolas e per la presenza di Plizzari e Guarna, la Juve Stabia è una buona opportunità.

Foto: Logo Juve Stabia