Esclusiva: Juve, previsto vertice per il rinnovo di de Ligt. C’è anche il Manchester City

Un mese fa non era così scontato il rinnovo di Matthijs de Ligt, come avevano raccontato e come avrebbe specificato lo stesso centrale olandese malgrado l’ottimismo spesso figlio della superficialità. Ma per la Juve diventa prioritario parlarne per arrivare a una soluzione, ecco perché presto ci sarà un vertice. La clausola di 120-125 milioni andrebbe abbattuta secondo l’entourage dell’olandese, ma il club bianconero vorrebbe che l’ingaggio scendesse a 7-8 milioni a stagione. Ci sarà un incontro per arrivare a una soluzione, per la Juve de Ligt è indispensabile ma bisogna mettere a posto il contratto. Avevamo detto, e confermiamo, che de Ligt sarebbe andato via in presenza di una “follia” da parte di qualche club. Confermiamo il gradimento di mezza Premier, avevamo parlato del Chelsea, aggiungiamo il Manchester City che apprezza non poco il centrale olandese. Anzi, è il preferito di Guardiola che ha già avuto un grande regalo come Haaland. Ma la priorità sarà data al prossimo incontro tra de Ligt e la Juve, in modo da trovare una soluzione sul contratto. In un senso o nell’altro, il club bianconero confida che si tratti di un rinnovo, ma bisogna trovare le intese definitive.

Foto: Twitter Juventus