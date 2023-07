Esclusiva: Juve, pazza idea Donnarumma. Gli scenari

Gianluigi Donnarumma ha vissuto giorni difficili a Parigi, la rapina e lo choc. Per Luis Enrique non sarebbe un problema confermarlo (ricordiamo che il portiere ha un contratto fino al 2026), ma stiamo attenti alle evoluzioni perché è una situazione in divenire. Possiamo aggiungere questo: nelle ultime ore c’è stato un sondaggio della Juventus, lo stesso club che era andato a un passo da Gigio (con Paratici al timone) prima che – due estati fa – facesse irruzione il PSG. Per ora lo cataloghiamo così: sondaggio, pazza idea, il resto è da scrivere, quindi viaggiamo con cautela. Da cosa dipende? Chiaramente dal futuro di Szczesny, che ancora due anni di contratto: il polacco è stato accostato al Bayern, ma potrebbe essere un’idea dello stesso PSG se il club francese decidesse di aprire. Ricordiamo sempre che tra Juve e PSG possono esserci dialoghi per Vlahovic (aspettiamo prima che si risolva la vicenda Kane con il Bayern all’assalto in queste ore. E aspettiamo anche le evoluzioni tra Osimhen e il Napoli) dopo che il serbo aveva raggiunto un’intesa sull’ingaggio, come svelato diverse settimane fa. Intanto, Donnarumma va archiviato come una pazza idea Juve, il resto eventualmente lo vedremo.