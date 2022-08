Esclusiva: Juve, la strategia per Paredes (Milik compreso). Fagioli, assalto Samp

La Juve deludente di ieri in casa della Samp dovrà inevitabilmente avere degli aggiustamenti di mercato. Premessa: non era previsto alcun summit di mercato, ma sono confronti continui, diremmo inevitabili alla luce della prestazione di Marassi. Le difficoltà per Depay, legate all’ingaggio, sono anche il motivo che hanno portato a un’accelerata per Milik: dalla Francia ieri mattina davano l’operazione in dirittura, oggi l’ex Napoli – separato in casa OM – ha possibilità sempre più in crescita di essere bianconero in prestito oneroso con diritto di riscatto. A quel punto la Juve risparmierebbe almeno tre milioni rispetto a quanto dovrebbe dare a Depay, ma ci vorrebbe qualche uscita a centrocampo. Fagioli sarà uno dei primi ad andare: la Cremonese continua a sperare, ma in avanscoperta nelle ultime ore c’è la Samp (la Cremonese spera, ci sta provando anche il Monza, sullo sfondo l’Empoli). Non è più incedibile Zakaria, confermato il sondaggio del Monaco, la speranza è che si trovi una soluzione anche per Arthur. Già, perché Paredes resta una priorità, ma bisogna fare in fretta perché l’argentino è stanco di aspettare.

Foto: Twitter Paris Saint-Germain