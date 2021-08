Esclusiva: Juve-Ihattaren, operazione chiusa! Andrà a giocare, tre squadre in lizza

La Juve ha ormai chiuso l’operazione Ihattaren. Un colpo importante, dovremo dire anche clamoroso per l’importanza del trequartista, probabilmente il migliore 2002 in Olanda e non soltanto. Il blitz è scattato stanotte, con la voglia della Juve di prenderlo e di chiudere un’operazione per 5-6 milioni. E’ tutto fatto, un contropiede importantissimo che mette i bianconeri nelle condizioni di assicurarsi un talento di grandi qualità. Più o meno un’operazione alla Kaio Jorge, evidentemente non per l’U23 visto lo spessore del profilo. Ci sono tre possibilità per Ihattaren: la Samp sta spingendo più di Verona e Cagliari, la Juve prenderà una decisione con calma. Ma nel frattempo, ecco la cosa che conta di più, si è assicurato un talento dal futuro luminoso.

Foto: Twitter PSV