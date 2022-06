Esclusiva: Juve, i silenzi di Di Maria. La cena per Zaniolo. E Berardi…

Ristorante Mandarin, pieno centro a Milano. Lì si sono incontrati, subito dopo le 20, Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Malgrado le smentite del direttore tecnico della Roma, che ha parlato ai microfoni di Sportitalia, è stato toccato l’argomento sul futuro del classe ‘99 in scadenza di contratto nel 2024. La Juve, primo club a seguirne le evoluzioni, è interessata a maggior ragione dopo i continui silenzi di Di Maria che ancora deve una risposta.

Per la prima volta la Roma, che valuta il cartellino circa 50 milioni con o bonus, ha aperto a una contropartita tecnica da individuare (McKennie? Arthur?). E i discorsi andranno avanti, oggi non ci sono margini per il rinnovo. Al Milan piace Zaniolo, ma oggi è sullo sfondo, in attesa di capire il

budget. Esattamente come resta in ballo Berardi per la fascia Juve, ma oggi sullo sfondo. Mentre Kostic resta in attesa…

Foto: Twitter Roma