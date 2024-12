Esclusiva: Juve, conferme su Zirkzee e sul sondaggio per Kolo Muani. E Raspadori…

La Juventus non molla Joshua Zirkzee, anzi è sempre più alla finestra per capire la decisione definitiva del Manchester United, ulteriore conferma che il club bianconero ha intenzione di fare qualcosa in attacco. Le prime mosse per Zirkzee ve le abbiamo svelate l’11 giugno scorso quando la Juve aveva deciso di non affondare, ma lo scorso 12 novembre – ormai un mese e mezzo fa – avevamo aggiunto che la Juve sarebbe stata prontissima nel caso in cui Amorim non avesse dato troppa visibilità all’olandese. E dopo l’illusione di una doppietta in Premier, Zirkzee è tornato nello scantinato: il Manchester United non ha deciso, ma se aprisse – com’è possibile – cercherebbe di anticipare un’operazione che comunque intende programmare per giugno. E qui si innesca Kolo Muani, confermiamo quanto raccontato meno di una settimana fa: la Juve si è informata con il Paris Saint-Germain per il prestito, l’attaccante è in rotta di collisione con Luis Enrique e deve andar via malgrado un investimento di oltre 90 milioni. I francesi inizialmente avevano voluto riflettere sul prestito, ma è una situazione da monitorare, sapendo che sul ragazzo c’è mezza Premier che conta, compreso lo stesso Manchester United che se prendesse un altro attaccante a maggior ragione libererebbe Zirkzee. Sullo sfondo, ma non defilato, resta Giacomo Raspadori che piace alla Juve dallo scorso giugno, che era stato sondato con forza dall’Atalanta (scenario svelato a fine agosto) e che è nella lista della Roma. Una cosa è abbastanza chiara: la Juve davanti vuole cercare di rafforzarsi a prescindere dal rientro di Milik.

Foto: sito Manchester United