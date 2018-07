Esclusiva: Juve, come cambia ora il mercato. Pjanic da blindare. Le uscite…

E ora? E ora viene il bello perché la Juve ha in tasca Cristiano Ronaldo e tutto diventa più affascinante. Al punto che, non troppo paradossalmente, si potrebbe anche aggiungere “magari ora nessuno vorrebbe lasciare la Juve”. Anche chi inevitabilmente finita sul mercato. Due nomi? Daniele Rugani e Gonzalo Higuain, a maggior ragione quando si sbloccherà l’infinita trattativa per portare Sarri al Chelsea. Le trame per le due cessioni ci sono già state e le valutazioni della Juve sono chiare: circa 45 milioni per il difensore e una sessantina per il Pipita. Ma bisogna inevitabilmente aspettare e forse anche sperare perché senza Sarri (noi pensiamo che in qualche modo si arriverà a uno sblocco tra De Laurentiis e Abramovich) le due piste si raffredderebbero all’improvviso. Sulla posizione di Pjanic la Juve sta entrando nell’ordine di idee di prolungare (attuale scadenza 2021) e adeguare (attuale ingaggio 4,5 a stagione) il contratto del bosniaco. La Juve aveva pensato a un altro profilo di centrocampista come quello di Rabiot, mentre l’idea è quella di trattenere Mandzukic, ma bisogna aspettare il colloquio tra il croato e Allegri dopo il Mondiale. Sempre dopo la rassegna in Russia ci sarà il via libera per Pjaca, atteso con ansia dalla Fiorentina.