Esclusiva: Jovic-Milan, era tutto vero! Siamo in chiusura

Dopo i problemi per Taremi, Daka e Rafa Mir, sarà Luka Jovic il nuovo attaccante del Milan. Un nome che avevamo già accostato al club rossonero, visti anche i buoni rapporti del club con l’agente Ramadani. Infatti, Jovic era stato proposto già dieci giorni al Diavolo quando nei piani della dirigenza rossonera c’erano altri nomi. Ieri vi avevamo raccontato che il nome del centravanti serbo sarebbe potuto tornare di moda in queste ultime ore di mercato, un’ipotesi che – ieri – in tanti avevano smontato ma che si è rivelata veritiera. Operazione in chiusura, prestito per un anno, siamo allo scambio dei documenti. Mancano soltanto le firme e, poi, Stefano Pioli avrà il suo nuovo centravanti.

Il #Milan farà una perlustrazione oltre #Taremi: più di una settimana fa era stato proposto #Jovic, ma il club era concentrato sull’iraniano del #Porto e aveva detto no. Ora, chissà. Possono esserci altri profili. #Pioli vorrebbe un attaccante pronto — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 31, 2023

Foto: Instagram Fiorentina