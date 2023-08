Esclusiva: Joaquin Correa, sondaggio del Lipsia

Joaquin Correa sta entrando nell’ordine di idee di lasciare l’Inter, fino a 15 giorni fa era di un’altra idea e anche adesso ha qualche perplessità. Ma ormai ha capito che sarebbero mesi ai margini, quindi chi lo assiste ascolta proposte. L’ultimo sondaggio è stato del Lipsia, dopo quelli di Betis Siviglia, Torino e un paio dall’Inghilterra. Per il momento non abbiamo tracce arabe dopo i rumors di oltre un mese fa, ma nulla escludiamo. L’Inter lo cede in prestito oneroso con diritto di riscatto e a titolo definitivo anche per 15 milioni. L’uscita di Correa porterebbe all’ingresso automatico di Alexis Sanchez per un ritardo che l’Inter ha già avallato.

Foto: Instagram Inter