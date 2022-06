Esclusiva: Joao Pedro-Galatasaray, nuovo contatto. Attesa offerta ufficiale

Nuovo contatto nel pomeriggio tra il Galatasaray e l’agente di Joao Pedro. Dopo l’interesse dei giorni scorsi, il club turco (che nel frattempo ha cambiato direttore sportivo, congedandosi da Sensibile) ha preannunciato un’offerta scritta nelle prossime ore. E questo è il passaggio che serve per entrare nel vivo. L’offerta non dovrebbe essere inferiore ai 7-8 milioni più bonus, nel frattempo è stato impostato il discorso relativo all’ingaggio dell’attaccante in scadenza tra un anno con il Cagliari. Gli altri club interessati (Torino e Monza) non sono fuori fino a quando non si arriverà a una soluzione con il Galatasaray. Ma i turchi oggi sono quelli che hanno assunto le maggiori informazioni su Joao Pedro.

Foto: twitter Cagliari