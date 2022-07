Esclusiva: Joao Pedro-Galatasaray, in agenda nuovo incontro. E il Valencia…

Joao Pedro non è ancora un attaccante del Galatasaray, malgrado i proficui contatti degli ultimi giorni e anche delle ultime ore. Tra domani e giovedì ci sarà un nuovo incontro con gli emissari del Galatasaray, per trovare la quadratura, anche in riferimento all’ingaggio e alle commissioni.

Fino a quel momento potranno sperare anche i club italiani, Torino in testa, che hanno chiesto recentemente informazioni sull’attaccante in scadenza di contratto al Cagliari. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del Valencia, un profilo che a Gattuso piace molto, ma ancora non partita una trattativa.

Foto: twitter Cagliari