Esclusiva: Joao Pedro, con il Galatasaray c’è anche il Valencia

Il futuro di Joao Pedro sarà più chiaro nei prossimi giorni. Da qualche giorno c’è il Galatasaray, con altri contatti nel pomeriggio in attesa di un’offerta ufficiale (il club turco ha confermato il forte gradimento). Ma proprio nelle ultimissime ore c’è stato un inserimento del Valencia, il profilo molto a Gattuso che sta seguendo anche Politano per la fascia offensiva e che apprezza – smentite a parte – Demme per il centrocampo. Per il momento i club in lizza sono due e sono stranieri, in Italia vedremo se ci sarà un risposta di Torino o Monza, ma siamo quasi all’interno di un’asta, aspettando la proposta più alla.

Foto: Twitter Cagliari