Esclusiva: Jesé-Torino, nuovi contatti. E se Berenguer…

Il Torino non molla pista Jesé Rodriguez. Ha l’apertura sia del Paris Saint-Germain che dell’attaccante spagnolo sondato recentemente dal Frosinone, senza speranze, e timidamente nella lista del Parma. In serata sono proseguiti i contatti, è un’operazione che Cairo e Petrachi – malgrado le smentite – vogliono portare avanti. Il tutto è legato alla cessione di Berenguer, il Toro valuta alcune proposte anche dalla Spagna, ecco perché Jesé in granata è un’opzione che resiste.

Foto: Las Palmas Twitter