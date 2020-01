Esclusiva: Jallow, la Lazio c’è. Decisione dopo il weekend

Lamin Jallow è un attaccante della Salernitana, quindi, la proprietà è la stessa della Lazio. Nelle ultime ore si sta ragionando per un suo trasferimento nella Capitale, ovviamente dopo che il club granata avrà individuato il sostituto. La Lazio non ha particolari necessità nel reparto offensivo, ma sta prendendo in considerazione l’ipotesi. Ci sono stati contatti in giornata, la decisione definitiva (salvo sorprese) arriverà dopo il weekend.