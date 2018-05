Armando Izzo può lasciare il Genoa. Il difensore classe ’92 si sente pronto per il definitivo salto di qualità, nelle ultime ore ci sono stati contatti con la Lazio, è un nome da tenere in considerazione per la rivisitazione del pacchetto difensivo biancoceleste dopo la partenza di De Vrij. In passato Izzo era stato sondato da Fiorentina e Toro, e in Inghilterra piace al West Ham.

Foto: sito ufficiale Genoa