Il Bologna non aspetta più. E neanche Vincenzo Italiano. Dalle informazioni in nostro possesso possiamo aggiungere che l’orientamento dell’allenatore è quello di dire sì al club che lo ha corteggiato nelle ultime settimane. Mancano gli ultimissimi dettagli, aspettiamo per precauzione perché la vicenda allenatori ha sempre capitoli molto contorti e ingarbugliati, ma Italiano è davvero vicino al sì definitivo al Bologna.