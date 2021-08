Esclusiva: Inter, quel no per Vlahovic. Pole Zapata e un doppio colpo se…

Vi abbiamo raccontato dell’enorme stima dell’Inter per Vlahovic. Un tentativo è stato fatto, anche concreto, da 50 milioni, ma la Fiorentina non ha aperto. La linea di Commisso è sempre la stessa: non ci sono cifre, anche se Dusan non dovesse rinnovare vuole tenerlo a Firenze. All’Inter è stato proposto Kean, non con margini di manovra. Si parla molto di Belotti, ma almeno per il momento non ci sono riscontri. La prima scelta resta Zapata, operazione da circa 45 milioni con i bonus, difficile che l’Inter faccia un altro investimento per l’attacco da 30 o 35 milioni. Più facile, come raccontato, un doppio colpo con l’uscita di Pinamonti che preveda Scamacca (nome già segnalato) ma in prestito con diritto di riscatto – i rapporti tra Marotta e Carnevali sono eccellenti – oppure Keita. Anche entrambi con Pinamonti in uscita, ma con la priorità che resta Zapata.

Foto: Twitter Atalanta