Esclusiva: Inter, le ultime su Vecino, Lazaro e Dimarco. Su Moses garantisce Conte

L’Inter deve piazzare qualche esubero. Come già anticipato, Dimarco viaggia spedito verso il Verona, mentre Lazaro ha accettato la proposta del Newcastle, ora si tratta di trovare la quadratura. L’acquisto di Young e il mancato arrivo di Spinazzola ha consigliato all’Inter di mettersi in una situazione di stand-by. Su Vecino ripetiamo quanto già raccontato: la Fiorentina non c’è, l’Everton non ha approfondito, al Tottenham piace e l’uruguaiano gradirebbe un’esperienza in Premier, ma ci possono essere altre piste. L’idea Moses può concretizzarsi visto che bisogna prendere un altro terzino, non troppo fortunato nell’ultima esperienza con il Fenerbahce (anche per via degli infortuni) e che il Chelsea non avrebbe problemi a liberare. Garantisce Conte che lo conosce, malgrado i recenti problemi fisici che ne hanno minato la carriera e soprattutto la possibilità di giocare con una certa continuità.

Foto: Twitter ufficiale Inter