Esclusiva: Inter, la verità su Sarri. Contatti con Mihajlovic in una lista ristretta

Maurizio Sarri e l’Inter: non ci sono riscontri. Il profilo è quello di un allenatore importante che porterebbe il club a cambiare filosofia tattica rispetto all’era Conte. Infatti, il suo agente Ramadani ha lasciato nelle scorse ore Milano, non ci sono stati contatti e a questo punto la situazione è ferma. Sarri aspetta di capire se la Juve pagherà la penale (scadenza fine maggio) o no. L’Inter ha avuto nelle ultime ore contatti con Sinisa Mihajlovic, in nome del 3-5-2 che non è il suo modulo di riferimento ma che potrebbe adattare alle sue idee, una soluzione possibile. Mihajlovic ha ancora un biennale con il Bologna ma potrebbe liberarsi (agli emiliani piace Gotti in caso di addio). La lista Inter è ristretta, è vero sono stati proposti tanti nomi, resistono Fonseca e qualche suggestione o ex bandiera.

Foto: Twitter Chelsea