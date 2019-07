Esclusiva: Inter, incontro in sede per il rinnovo di Sebastiano Esposito

L’Inter blinda Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione, punto di forza dell’Italia Under 17, aggregato in corsa alla Primavera dell’Inter con risultati eccellenti. Molto più di un talento, se manterrà le promesse è un ragazzo destinato a grandi soddisfazioni (non a caso il club nerazzurro lo ha fatto esordire in Europa League con l’Eintracht). A gennaio, il 4 (leggi qui), vi avevamo parlato di un incontro a Roma con emissari del Paris Saint-Germain, tornato poi alla carica anche a maggio. Ma l’Inter ha respinto ogni proposta e adesso si appresta a blindare Sebastiano Esposito: secondo le informazioni in nostro possesso, proprio in questi minuti è in corso un incontro nella sede nerazzurra per il rinnovo del gioiello classe 2002. Il club di Suning sa di avere un patrimonio tra le mani, ora il nero su bianco sul nuovo accordo per allontanare i rumors di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Inter