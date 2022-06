Esclusiva: incontro stasera tra Tiago Pinto e agente di Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo è più incerto che mai. Intanto, in serata a cena (non prima) ci sarà un incontro tra Claudio Vigorelli, l’agente di Zaniolo, e Tiago Pinto. Verranno toccati diversi argomenti, la Roma vuole parlare di rinnovo soltanto a fine mercato, la cifra richiesta sarebbe comunque molto alta (cinque milioni a stagioni). E quindi, si valuteranno le proposte: la Juve si è mossa per prima, a gennaio, ma da aprile vi parliamo del Milan, pista adesso rilanciata da più parti. A Maldini e Massara il profilo piace moltissimo, ma la condizione (per i rossoneri come per la Juve) è che venga inserita una contropartita tecnica rispetto ai 50 milioni (bonus compresi) che chiede la Roma. Vedremo più avanti, intanto stasera summit.

Foto:Twitter Roma